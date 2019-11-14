Поступления в местные бюджеты с начала года выросли на 19%, – ГНС

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины, передает БизнесЦензор.

Наибольшую долю доходов местных бюджетов составляет налог на доходы физических лиц. За 10 месяцев 2019 года его поступило 133,4 млрд грн. Это превышает прошлогодний показатель на 23,1 млрд грн, или на 20,9%.

Среди лидеров по уплате и налог на имущество. За указанный период плательщики перечислили 32,4 млрд грн этого налога. По сравнению с 10 месяцами прошлого года эта сумма больше на 6 млрд, или на 22,8%.

На 20,2%, или на 5 млрд грн, выросли в этом году и поступления единого налога для субъектов малого предпринимательства. В этом году он уплачен 29,5 млрд грн по сравнению с 24,6 млрд грн в 2018 году.

Налога на прибыль предприятий поступило 7,8 млрд грн, или на 7,6% и на 0,6 млрд грн больше, акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 5,2 млрд, что на 0,2 млрд грн, или на 4,8%, больше января-октября 2018 года.