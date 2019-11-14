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14.11.19 19:56

Windrose запустит на зиму авиарейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра

С 27 декабря авиакомпания Windrose начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт "Борисполь") и Днепра.

Windrose запустит на зиму авиарейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра

Об этом со ссылкой на Facebook перевозчика сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам самолетом Embraer 145 - самыми маленькими по пассажировместимости во флоте Windrose.

Билет в одну сторону из "Борисполя" стоит от 2 100 грн, из Днепра - от 2 700 грн. Перевозка одного комплекта лыжного снаряжения будет бесплатной. Багаж весом до 23 кг включен в тариф.

Вылеты из столицы, согласно расписанию, в 9:20, обратно из Ивано-Франковска - в 16:40. Время в пути - около 1 часа 20 минут.

Из Днепра самолеты будут отправляться в 11:40, в обратном направлении - в 15:50. На этом маршруте время в пути составит примерно полтора часа.

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