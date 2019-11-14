БизнесЦензор

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14.11.19 14:23

Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год

Верховная Рада приняла в целом закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

бюджет

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта во втором чтении с учетом предложений комитета поддержали 279 народных депутатов. Затем 280 нардепов проголосовали за принятие документа в целом.

Как сообщалось, утром в четверг Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", необходимый для принятия государственного бюджета на 2020 год.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете на 2020 год", что является принятием проекта закона о госбюджете в первом чтении.

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