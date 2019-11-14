Рада приняла бюджет на 2020 год (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта во втором чтении с учетом предложений комитета поддержали 279 народных депутатов. Затем 280 нардепов проголосовали за принятие документа в целом.

Госбюджет на 2020 год рассчитан, исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прироста реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/$, а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/$.

В доработанном ко второму чтению законопроекте №2000 доходы госбюджета на 2020 год увеличены на 14,18 млрд ​​грн (или на 1,3%), в т.ч. по общему фонду – на 11,92 млрд ​​грн и по специальному фонду – на 2.26 млрд грн. Расходы увеличены на 10,1 млрд грн (или на 0,9%), в т.ч. по общему фонду – на 7,82 млрд грн и по специальному фонду – на 2.27 млрд ​​грн.

Таким образом, доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 093,7 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 974,7 млрд грн и доходы специального фонда – 119 млрд грн. Расходы составят 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1 052,2 млрд грн, специального фонда – 127,9 млрд грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета относительно уточненного прогнозного ВВП остался на уровне 2,1%.

Размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы в доработанном законопроекте остались на уровне, предложенном Кабмином к первому чтению (2 027 грн и 4 723 грн соответственно с 1 января 2020 года).

В то же время увеличены показатели части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий и дивидендов, которые изымаются в государственный бюджет (на 8,85 млрд грн), и поступления от платы за аренду госимущества (на 2,83 млрд грн).

Также увеличены доходы госбюджета от налога и сбора на доходы физических лиц (на 4,69 млрд грн), налога на прибыль предприятий (на 4,3 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 3,3 млрд грн).

В то же время уменьшены показатели НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (на 7,4 млрд грн), рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (на 3,28 млрд грн), доходов от операций по кредитованию и предоставления гарантий (935,6 млн грн), ввозной и вывозной пошлины (на 689 млн грн), акцизного налога. В целом показатели таможенных платежей уменьшены на 8,5 млрд грн).

В то же время предусмотрены доходы от рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря в сумме 532,1 млн грн и от платы за лицензии на организацию и проведение азартных игр в сумме 3 млрд грн. Вместе с тем, такие законопроекты еще не рассмотрены Верховной Радой.

Прогноз поступлений от НБУ в бюджете остались на уровне 40,7 млрд грн.

При этом увеличен прогноз поступлений от приватизации государственного имущества (на 7 млрд грн – до 12 млрд грн), а также уменьшены государственные заимствования (на 18,64 млрд грн) и расходы на погашение государственного долга (на 10,77 млрд грн).

Вместе с тем, предусмотрено предоставление государственных гарантий на сумму до 29,27 млрд грн, что составляет 3% доходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2020 год

Ко второму чтению в проекте госбюджета предусмотрено 3 млрд грн на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов", 3,75 млрд грн на выплату одноразовой помощи молодым учителям, 2 млрд грн – на проекты социально-экономического развития территорий (за счет уменьшения на эту ​​сумму средств государственного фонда регионального развития).

Также дополнительно предусмотрено 3,2 млрд грн нацентрализованную закупку лекарственных средств и медицинских изделий для лечения отдельных заболеваний, 1 млрд грн – на модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения, 400 млн грн – на лечение граждан Украины за рубежом.

Кроме того, в бюджет заложено 500 млн грн на проект "Сшивание страны - проект мобильности молодежи", дополнительно выделено 250 млн грн на поддержку кинематографии, 240 млн грн – на раскрытие туристического потенциала Украины.

Минэкономики также предусмотрено 250 млн грн на создание и функционирование Фонда национального богатства (в том числе пополнение уставного капитала), 240 млн грн – на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону (без учета государственных гарантий в сумме 10 млрд грн) определены в объеме 235,8 млрд грн (на 24,7 млрд грн, или на 11,7% больше утвержденных с изменениями показателей на 2019 год) или 5,45% прогнозного ВВП.

При этом средства на предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в доработанном законопроекте предусмотрены в объеме 4 млрд грн, при этом исключены расходы в сумме 4,4 млрд грн на удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось, утром в четверг Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", необходимый для принятия государственного бюджета на 2020 год.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете на 2020 год", что является принятием проекта закона о госбюджете в первом чтении.