Нацбанк настаивает на законности выдачи рефинансирования для VAB Банка

Об этом заявляет пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

НБУ напомнил, что всего в 2014 году "ВиЭйБи Банк" получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре – на 1,2 млрд грн.

При этом Нацбанк подчеркивает, что все условия для предоставления такого кредита были соблюдены.

"НБУ определил целевое использование средств – выплата средств вкладчикам. Нецелевого использования средств НБУ не обнаружено", – отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней, в среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн.

"В обеспечение владелец "ВиЭйБи Банка" Олег Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства – лично поручился всеми доходами и имуществом. Всего у НБУ есть личные поручительства Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн. Также подконтрольная ему "Станиславская торговая компания" предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн", – сообщает НБУ.

В целом по двум своими банками Олег Бахматюк должен НБУ 10,6 млрд грн. Для взыскания этих средств Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний.

"Есть 19 судебных решений в пользу НБУ, которые вступили в законную силу по "Финансовой инициативе", и ни одного решения, которое вступило в силу в отношении "ВиЭйБи Банка". Однако даже 19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", – заявляют в Нацбанке.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

НАБУ также сообщило о подозрении фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банка) по этому делу, их местонахождение пока не установлено.