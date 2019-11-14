Ryanair откроет третий маршрут полетов из аэропорта Херсона

Как сообщает avianews.com, авиакомпания уже открыла продажи билетов по этому направлению, передает БизнесЦензор.

Полеты начнут выполняться с 15 января 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

В Ryanair подчеркнули, что новый маршрут станет частью зимнего и летнего расписания полетов 2020 года.

В системе бронирования указывается, что фактическим оператором станет входящая в группу Ryanair польская бюджетная авиакомпания Buzz, ранее носившая имя Ryanair Sun.

Билеты в одну сторону продаются по цене от 20 евро. Самый дешевый тариф включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

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Как сообщалось, ранее Ryanair запустил продажи на свой первый маршрут из Херсона в Краков, который начнет обслуживаться с 17 декабря с частотой два раза в неделю, а также рейсы Киев-Вена, которые будут запущены с 30 марта 2020 года. В первом случае фактическим оператором выступит Buzz, во втором – Laudamotion, которая является 100% дочкой Ryanair.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Сначала Ryanair выполнял рейсы только из Киева (международный аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.