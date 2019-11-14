Запасов топлива "Укрзализныци" хватит на 15 дней

Об этом во время конференции Petroleum Ukraine 2019 сообщил директор по закупкам "Укрзализныци" Сергей Довгаленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя "Укрзализныци", такого запаса будет достаточно, чтобы спокойно работать во время новогодних и рождественских праздников, когда большинство компаний отдыхают и активность закупочных процессов низкая.

Довгаленко также заявил, что "Укрзализныця" усилит контроль за соблюдением норм по обеспечению топливом.

"Большинство вопросов, которые ранее возникали с запасом горючего, связаны в основном с недостаточно эффективным управлением процессами закупок. С введением концепции категорийного менеджмента, что предусмотрено стратегией закупок "Укрзализныци" на 2019-2023 годы, эту ситуацию в "Укрзализныце" должны в корне изменить", – заявил директор по закупкам.

Как сообщалось, ранее председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что введение новых принципов в системе закупок позволило компании сэкономить в августе-октябре 2019 года 130 млн грн на закупке горюче-смазочных материалов, в том числе 91 млн грн – на закупке топлива.