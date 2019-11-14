Нардеп от партии Зеленского заявила об аресте мужа-предпринимателя

Как передает БизнесЦензор, об этом нардеп заявила, выступая в Верховной Раде.

Скороход связывает задержание мужа с ее голосованиями, в частности по законопроектам о запуске рынка земли и о создании независимого оператора ГТС Украины.

В свою очередь лидер "Слуги народа" Давид Арахамия обвинил Скороход в попытке подкупа народных депутатов.

"Если вы зайдете в Google и гражданского мужа загуглите, вы сразу все поймете", – отметил Арахамия.

По данным СМИ, гражданским мужем Анны Скороход являетя Алексей Алякин, собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс".

Как сообщалось, ранее Генпрокуратура РФ направила в Украину запрос о выдаче бывшего владельца банка "Пушкино" Алексея Алякина.

Алякин находится в международном розыске за мошенничество. В 2018 году он был задержан в Одесской области сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало в Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест.

В РФ Алякин заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).