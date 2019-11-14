Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета на 2020 год (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2144 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 282 народных депутата.

При этом народные депутаты отказались подтвердить ряд учтенных парламентским комитетом ко второму чтению поправок.

В то же время депутаты поддержали отклоненную комитетом правку, которая предусматривает отмену нормы о перенаправлении в спецфонд госбюджета всего объема акциза на нефтепродукты, оставив 13,44% акциза местным бюджетам. После голосования за эту поправку в работе парламента был объявлен перерыв.

Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, позиция комитета и Кабинета министров не поддержать правку базировалась на том, что выделение средств на местные дороги из дорожного фонда увеличит эффективность их использования, передает Интерфакс-Украина. В то же время депутаты-мажоритарщики же стоят на том, что местные власти лучше знают как использовать эти средства.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" и унормирования принятых изменений в законодательство.

В частности, законом к доходам государственного бюджета отнесена плата за сертификацию оператора системы передачи электроэнергии и оператора газотранспортной системы в связи с введением с 1 августа 2019 рынка электроэнергии, а также взносы субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг на регулирование.

Также законом разрешено использовать в новом бюджетном периоде остатки собственных поступлений бюджетных учреждений и других поступлений специального фонда бюджета.

Кроме того, законом урегулированы вопросы размещения государственного заказа в частных учреждениях высшего образования, размещения регионального заказа на подготовку кадров в учреждениях профессионального образования, введение нового механизма расчета дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения для областных бюджетов.

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Также урегулированы бюджетные отношения в связи с переходом к денежной форме предоставления льгот и жилищных субсидий населению, перенесены сроки вступления коммунальных учреждений здравоохранения в программу медицинских гарантий на 1 апреля 2020 года и сохранение оказания медицинской субвенции.

Кроме того, уточнен объем государственной поддержки аграриев в размере до 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве, учитывая что выделенные ранее объемы полностью не использовались. В таком же размере установлен объем государственного фонда регионального развития от прогнозного объема доходов общего фонда госбюджета.

Закон также предусматривает создание Долгового агентства, которое будет координироваться Кабинетом министров через министра финансов. Глава агентства получает полномочия в сфере государственных заимствований и управления госдолга.

Закон также позволяет по решению Кабмина, согласованному с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, совершать заимствования свыше объема, определенного для текущего года в законе о госбюджете, для финансирования госбюджета в следующем году.