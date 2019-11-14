Зеленский заявил о погашении долгов по зарплате перед шахтерами

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему", – заявил Зеленский.

"Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", – добавил президент.

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Как сообщалось, 7 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятые парламентом изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Законом в том числе увеличены расходы госбюджета на предоставление дотаций на выплату заработной платы шахтерам госшахт и для недопущения отключения шахт от электроснабжения на 1 млрд грн.