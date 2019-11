В Запорожской области началось строительство крупнейшей ветровой электростанции в Европе

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности по итогам встречи главы ведомства Сергея Савчука с представителями норвежской компании, передает БизнесЦензор.

"Общая мощность ВЭС составит 800 МВт. Такой ветропарк сможет стать крупнейшим в Европе. Совокупный объем инвестиций превысит 1 млрд евро", – сказано в сообщении.

Компания NBT специализируется на ветроэнергетических проектах. В частности, в Китае компания установила 2 ветропарка общей мощностью 150 МВт.

В 2019 году в Украине NBT совместно с французской энергетической компанией Total-Eren начала установления ветроэлектростанции "Сиваш" мощностью 250 МВт на Херсонщине. Для реализации проекта уже привлечено 262 млн евро от ряда различных банков, в т.ч. ЕБРР. Общий объем инвестиций составит около 400 млн евро.

В то же время, Госэнергоэффективности предлагает NBT сфокусировались на других перспективных секторах возобновляемой энергетики. В частности, производства как электроэнергии, так и тепла из биомассы и установления биогазовых установок.

Как сообщалось, в конце октября норвежская NBT AS и China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), дочерняя компания State Grid Corporation of China, подписали два контракта на проектирование, закупку и строительство (EPC) ветроэлектростанций "Зофия II" и "Зофия III" мощностью соответственно 300 МВт и 450 МВт в Запорожской области, которые должны стать крупнейшим ветропарком в Европе.

NBT также подписала предварительное соглашение о финансировании этих ВЭС с CET, Industrial Commercial Bank of China (ICBC), Export-Import Bank of China (Exim Bank of China) и China Construction Bank (CCB) на сумму 500 млн евро. Общий объем инвестиций в ветропарки "Зофия" превысит 1 млрд евро.