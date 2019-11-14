Минюст введет двухфакторную авторизацию для доступа к госреестрам, – Дубилет

Как передает БизнесЦензор, об этом Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Сломать компьютер и смартфон одновременно фактически невозможно", – сообщил Дубилет.

По словам министра, для получения кода будет использована бесплатная программа Google Authentificator.

"Пока второй фактор является опцией (пользуясь случаем, приглашаю всех регистраторов немедленно ее активировать!). Но я надеюсь, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения", – отметил Дубилет.

Министр пояснил, что одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов). Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы.

"Интересно, что если никакого взлома не было и регистратор сам сделал незаконноe действие, он мог всегда сказать, что его компьютер взломали. Для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать какой-то сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер... Это были бы большие расходы", – отметил Дубилет.

Министр напомнил, что использование второго фактора авторизации, или, проще говоря, SMS-паролей, помогло снизить процент мошенничества после широкого распространения интернет-банкинга около 10 лет назад.

"Примерно с такими аргументами мы убедили коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации", – добавил Дубилет.