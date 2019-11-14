Долг жителей Сумской области за газ превысил 447 миллионов

Как сообщает пресс-служба компании, кроме того, в связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и лишиться субсидий, передает БизнесЦензор.

С начала года "Сумыгаз Сбыт" разослал уже 30,8 тыс. сообщений о необходимости погашения задолженности. Только в течение октября направлено 2,5 тыс. таких писем.

Если после получения предупреждения потребители не оплатили долг за газ и не обратились в центр обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта" для оформления сделки по его погашению, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд.

Так, по состоянию на 1 ноября, 19 тысяч жителей Сумщины задолжали за газ более 1 тыс. грн.

"Сейчас долг более 1 тыс. грн имеют 17,2 тысячи домовладений, от 5 тыс. до 10 тысяч грн – 1 200 потребителей, а 645 клиентов задолжали более 10 тысяч гривен. Рекордным является долг в размере 155 тыс. грн", – отметила директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

Читайте также: Новые сервисы "Сумыгаз Сбыта" позволят клиентам управлять 5 счетами

В компании напомнили, что задолженность за газ становится причиной отключения. А для восстановления газоснабжения нужно будет оплатить не только всю сумму долга, но и компенсировать убытки, связанные с возобновляемыми работами. Также органы социальной защиты населения могут отказать в предоставлении субсидии гражданам, имеющим долги за газ больше 340 грн.

Чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию в компании призывают потребителей природного газа Сумщины в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в "Личном кабинете" на сайте 104.ua.