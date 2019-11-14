"Киевстар" похвалил Налоговую службу за проверку без "искусственных затягиваний"

Как передает БизнесЦензор, об этом президент "Киевстара" Александр Комаров сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы компании, аудит прошел конструктивно и профессионально.

"12 человек проверяющих, марафон в течение 45 рабочих дней, около 500 папок документов, и финальный акт на 910 (!) страницах. С частью выводов и процедурных моментов компания не согласна и будет их обжаловать. Но это абсолютно цивилизованный, с моей точки зрения, путь, когда у плательщика и государства есть расхождения по спорным вопросам", – заявил Комаров.

По словам президента "Киевстара", налоговою проверку проводили грамотные специалисты ГНС, которые не затягивали искусственно процесс и не делали странных запросов.

"И это правда очень радует, и вселяет определенный оптимизм", – подчеркнул Комаров.

Более того, по словам Комарова, эта налоговая проверка качественно отличалась от тех, что проводились в Украине ранее.

"Я с 2004 года возглавлял различные бизнесы в Украине, и каждая налоговая проверка в то время – еще тот стресс для руководителя и всей организации. На мой взгляд, это был непрозрачный процесс, в котором в головах у проверяющих были заранее сформированы плановые цифры, к которым они шли любой ценой, с помощью мутных попыток о чем-то договориться", – отметил глава компании, выразив поддержку команде реформаторов во власти.