БизнесЦензор

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14.11.19 11:25

"Киевстар" похвалил Налоговую службу за проверку без "искусственных затягиваний"

Офис крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы завершил комплексную налоговою проверку телекоммуникационной компании "Киевстар".

киевстар

Как передает БизнесЦензор, об этом президент "Киевстара" Александр Комаров сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы компании, аудит прошел конструктивно и профессионально.

"12 человек проверяющих, марафон в течение 45 рабочих дней, около 500 папок документов, и финальный акт на 910 (!) страницах. С частью выводов и процедурных моментов компания не согласна и будет их обжаловать. Но это абсолютно цивилизованный, с моей точки зрения, путь, когда у плательщика и государства есть расхождения по спорным вопросам", – заявил Комаров.

По словам президента "Киевстара", налоговою проверку проводили грамотные специалисты ГНС, которые не затягивали искусственно процесс и не делали странных запросов.

"И это правда очень радует, и вселяет определенный оптимизм", – подчеркнул Комаров.

Более того, по словам Комарова, эта налоговая проверка качественно отличалась от тех, что проводились в Украине ранее.

"Я с 2004 года возглавлял различные бизнесы в Украине, и каждая налоговая проверка в то время – еще тот стресс для руководителя и всей организации. На мой взгляд, это был непрозрачный процесс, в котором в головах у проверяющих были заранее сформированы плановые цифры, к которым они шли любой ценой, с помощью мутных попыток о чем-то договориться", – отметил глава компании, выразив поддержку команде реформаторов во власти.

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