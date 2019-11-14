БизнесЦензор

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14.11.19 08:14

Путин пожаловался на замедлиение роста экономики России из-за санкций

"Политически" мотивированные санкции и протекционизм сказались на ситуации в мировой экономике, повлияв на рост экономики России.

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Об этом российский президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные", – сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в таких условиях странам БРИКС, в том числе и России, приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни и благосостояния граждан.

При этом Путин признал, что текущие темпы прироста ВВП России по-прежнему недостаточные.

"Нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощение регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру", – сказал президент РФ.

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