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14.11.19 09:32

Компания Ахметова принудительно выкупит акции "ДТЭК Киевские электросети"

ООО "Инвестэкогаз", входящее в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимающееся оптовой торговлей топливом, пользуясь правом принудительного выкупа акций (squeeze-out), направило миноритариям ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" соответствующее публичное безотзывное требование.

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Согласно сообщению компании, цена выкупа составляет 11,5 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,2 грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, наивысшая цена, по которой компании группы SСM приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составляет 9,31 грн, а рыночная цена, определенная оценщиком "Крестон Джи Си Джи Эдвайзори", – 11,15 грн.

В то же время в цену выкупа заложена компенсация потенциальных расходов миноритарных акционеров на получение средств.

Сообщение о доминирующем контрольном пакете (свыше 95%) было подано 20 сентября этого года, заявитель прямо или опосредованно владеет включительно с афилированными лицами 97,94% акций.

В частности, DTEK B.V. принадлежит 72,93%, Ornex Limited – 21%, DTEK Oil&Gas B.V. – 4%, Oil&Gas Overseas Trading B.V. – 0,0023%.

С учетом общего числа акций на выкуп мажоритарию придется направить около 25,7 млн грн. Компании дается 90 дней на перевод денег на счет эскроу в банке ПУМБ, с которого миноритарные акционеры в течение минимум трех лет могут снять денежные средства за свои акции.

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Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно требованиям закона, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций.

В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

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