Кабмин передаст проблемные ТЭЦ Дубневичей в управление "Нафтогаза", – Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя ситуацию с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер отметил, что из-заа бездействия управителя двух ТЭЦ 60 тысяч человек могут остаться без тепла зимой: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

"Чем занималась частная-компания управляющий все это время – с этим должны разобраться соответствующие правоохранительные органы", – отметил Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас нужно срочно обеспечить людей теплом и решить вопрос с выплатой задолженности работникам предприятий.

"Для этого мы инициируем передачу ТЭЦ в упраление компании группы НАК "Нафтогаз". Это будет происходить в течение двух-трех дней", – сказал Гончарук.

По словам главы правительства, параллельно специалисты будут проверять оборудование и устранять технические неполадки.

Гончарук пообещал, что в Новояворовске люди будут с теплом в домах через несколько дней. Ситуация в Новом Роздоле сложнее, там теплосеть еще нужно подготовить запуску.

Как сообщалось, Кабинет министров 6 ноября поручил Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сменить управителя арестованных Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей.

Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

ЧП "Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

Летом 2019 года "Нафтогаз" заявлял, что общая задолженность "Гарант Энерго М" перед НАК составляла 313 млн грн, что ставит под угрозу начало отопитеьлного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле.

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

При этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их знакомство.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управлениеНациональному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).