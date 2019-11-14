Власти Венеции оценили убытки от крупнешего наводнения за 50 лет в сотни миллионов евро

Об этом заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

"Венеция – на коленях. Убытки достигнут сотни миллионов евро. Это результат климатических изменений", – заявил мэр города.

"Это не просто чрезвычайная наводнение – это катастрофа, ущерб от которой еще предстоит подсчитать", – добавил Бруньяро.

Венеция пережила вечером 12 ноября второе худшее наводнение за время регулярной фиксации уровня воды с конца 19-го века. В 23 часов вечера уровень воды в венецианской лагуне достиг отметки 194 сантиметра выше среднего.

Под водой оказалось 82% территории островной части города. Погибли два человека, в одном из случаев из-за удара электрическим током в затопленном доме.

Несколько судов городского водного транспорта вынесло на набережную. Часть венецианских островов оставались без электроэнергии.

Вода затопила и части исторической базилики Сан-Марко - Святого Марка, которая была недавано отремонтированы после предыдущего наводнения в конце октября 2018 года.

Со времени начала фиксации уровня воды в Венеции более века назад крупнейшее наводнение, с превышением на 194 сантиметра над привычным уровнем воды, произошло в ноябре 1966 года.