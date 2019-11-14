У депутата от партии Зеленского нашли тайный сигаретный бизнес и особняк на Кипре. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Сам Холодов ранее отрицал любую причастность к табачному бизнесу, однако журналисты это опровергли.

"Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было: ни продажей, ни изготовлением я никогда не занимался! Я к компании "Т-киоск" не имею никакого отношения, точно так же к табачному бизнесу в целом", – заявлял Холодов.

Однако оказалось, что до 2016 года патент на эмблему "Т-киосков", которые недавно демонтировали с известных в столице шестиугольных МАФов, был зарегистрирован непосредственно на Андрея Холодова.

Теперь вместо большинства "Т-киосков" размещены новые остановочные комплексы с киосками, которые оформлены на фирму "Киев маркет солюшн". Право на размещение киосков на 595 остановках общесвенного транспорта сроком на 10 лет компания получила по итогам проведенного столичными властями инвестиционного конкурса в 2018 году.

Как установили журналисты, фирма "Киев маркет солюшн" записана на кипрскую фирму Reineweg LTD. Эта компания была прописана в имении семьи Холодова основания и вплоть до июля 2019 года и сменила место регистрации на офисное здание только в июле 2019 года, когда Холодоов стал народным депутатом, а кипрские власти запретили оформлять адреса компаний в частных домах.

Журналисты выяснили, что Холодов имеет вид на жительство на Кипре, его жена живет на острове, а его дети ходят в местную школу, а сам он регулярно летает сюда.

Также отказалось, что фирмы, которые продают сигареты в киевских киосках кипрской компании Холодова также имеют связи с депутатом от "Слуги народа". При этом они выдают недействительные фискальные чеки, а в их работе есть признаки уклонения от уплаты налогов.

Как отмечают авторы расследования, связнный с табачным бизнесом народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов лоббировал в Верховной Раде поправку в закконопроект, которая увеличивает заработки связанного с ним бизнеса.

"Семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет – от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани"), распространение этих партий в киоски (владелец киосков – "Киев Маркет Солюшн"), и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако")", – установили авторы расследования.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

Коллегой Дубинского по финансовому комитету Рады также является Холодов, он поддерживал правку на заседании комитета. Правкой увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.

Ранее "Схемы" выяснили, что семья Холодова владеет поместьем в элитном районе Вены, которое было приобретено в 2013 году за 6 млн евро. Кроме того, жена Холодова является кумой жены Виктора Медведчука - Оксаны Марченко.

Также журналисты обнаружили, что еще кандидатом в народные депутаты Андрей Холодов большое количество времени проводил в Австрии, причем совокупная продолжительность его пребывания за границей была больше, чем разрешено требованиями законодательства по непрерывного проживания кандидата в депутаты в Украине в течение последних пяти лет.