Зеленский подписал закон о вознаграждении для обличителей коррупции

Оэтом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Закон определяет правовой статус обличителя коррупции – человека, который сообщил о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты таких лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном правонарушении, а также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 октября.

Среди прочего, законом установлены гарантии анонимности для обличителей коррупции, усилена ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

По словам заместителя главы антикоррупционного комитета ВР Галины Янченко, ответственным по работе с обличителями коррупции будет Национальное агентство по предотвращению коррупции

Закон предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции. Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления.

Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. При этом оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

Как уточнила Янченко, речь идет о преступлениях от 10 млн грн.