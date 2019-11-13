Экспорт зерновых превысил 21 миллион тонн

Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, на внешние рынки поставлено 12,3 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя, 5 тыс. тонн ржи и 5,3 млн тонн кукурузы.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур 134,6 тыс. тонн, что на 57,7 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщалось, по состоянию на 12 ноября украинские аграрии собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

По данным Минэкономики, в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в Украине составит около 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году.