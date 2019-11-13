АМКУ рекомендовал табачным компаниям ограничить монополию при продаже сигарет

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным рекомендациям на сайте ведомства, после штрафа в 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия, наложенного на производителей и дистрибьютора сигарет "Тедис Украина", ситуация на рынке не изменилась.

"Через ООО "Тедис Украина" и сейчас продолжает проходить основной объем произведенных сигарет для реализации. Заключение прямых договоров с производителями другими дистрибьюторами остается сложным. Отсутствует понимание, каким образом производители отбирают таких дистрибьюторов, что приводит к поддержанию искусственной монополии на рынке", - утверждают в АМКУ.

Кроме того, по данным комитета, с августа 2019 года в АМКУ поступило большое количество заявлений от участников рынка сигарет на действия "Тедис Украина" и некоторых производителей на ограничение объема реализации сигарет с марта этого года.

Учитывая указанное, АМКУ рекомендует производителям привести отношения в реализации сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. В частности, прекратить и в дальнейшем воздержаться от необоснованного ограничения объема реализации сигарет, разработать и обнародовать условия (критерии) к дистрибьюторам, обеспечить заключение с потенциальными дистрибьюторами договоров на поставку табачных изделий и обеспечить реализацию производимого товара дистрибуторам в объемах, которые не приведут к установлению и/или дальнейшему сохранению монопольного положения на рынке дистрибьюции сигарет.

В то же время АМКУ отмечает, что условия для дистрибьюторов должны быть такими, которые не приведут к монополизации сигаретной дистрибьюции, то есть не должны быть прописаны таким образом, чтобы им могли соответствовать только один-два покупателя.

Кроме того, по мнению комитета, под определение "дистрибьютор" в этих рекомендациях не могут подпадать субъекты хозяйствования, связанные с производителем (или друг с другом) отношениями контроля.