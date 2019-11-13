Оператор "Северного потока-2" оспорил новую газовую директиву ЕС

Об этом сообщил представитель компании Йенс Мюллер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Мюллер напомнил, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG уведомил Европейскую комиссию о несогласии с рядом положений Газовой директивы ЕС, которые, по мнению компании, нарушают статьи 10 и 13 Энергетической хартии.

Таким образом, Евросоюз якобы нарушает собственное обязательство создавать равноправные условия для всех проектов в сфере энергетики потому, что значительные инвестиции в проект были сделаны еще до вступления нового законодательства в силу.

Как сообщалось, Совет ЕС 15 апреля утвердил обновленную европейскую газовую директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), который должен пройти из России в Германию.

Директива вступила в силу 23 мая, страны ЕС должны ее имплементировать на протяжении 9 месяцев.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

При этом достигнутое при поготовке документа компромиссное решение предполагает, что Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для "Северного потока-2", однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

После утверждения директивы принадлежащая российскому "Газпрому" зарегистрированная в Швейцарии проектная компания газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 сообщила властям Евросоюза о намерениях инициировать спор на основе Договора Энергетической Хартии ЕС из-за внесения изменений в Газовую директиву.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток-2".

Меркель признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки.