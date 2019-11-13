Россия увеличила компенсацию "Укртранснафте" за грязную нефть до 4,2 миллиона евро

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты", поэтому сумма платежей не окончательная, передает БизнесЦензор.

"Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах состоянию на первое число каждого месяца", – пояснили в "Укртрнаснафте".

В компании отметили, что "Укртранснафта" ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России, совместно с международной компанией SGS и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба".

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Как сообщалось, в сентябре российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 3,5 млн евро. В то же время в компании отмечали, что эта сумма неокончательная.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.