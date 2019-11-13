БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
13.11.19 20:16

Объемы перевозки зерна по Днепру выросли в 2 раза

За 10 месяцев 2019 года объем перевезенных по Днепру зерновых грузов составил 3,92 млн тонн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объемы перевозки зерна по Днепру выросли в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Администрация морских портов", передает БизнесЦензор.

Кроме того, на 24% (до 1,37 млн тонн) вырос объем перевозки металлопродукции речным транспортом.

В то же время перевозки нефтепродуктов по Днепру сократились на 37,6% (до 37,4 тонн), а строительных материалов и других грузов – на 5,4% (до 4,33 млн тонн).

В целом объем перевезенных по реке грузов в январе-октябре увеличился до 9,6 млн тонн с 7,84 млн тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в течение 10 месяцев наблюдается уменьшение на 30,7% количества проходов судов по Днепру (9972).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100