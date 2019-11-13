Украина не воспринимает "нулевой вариант" с "Газпромом", – Витренко

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Укринформу, комментируя вопрос требований России к заключению нового контракта на транзит газа территорией Украины, передает БизнесЦензор.

"Дата следующей встречи (газовых переговоров в трехстороннем формате) еще не определена. Относительно условий России - они требуют этот "нулевой вариант", который является для нас неприемлемым. И во-вторых, они требуют нового контракта на поставку газа. Причем, мы говорим: да, делайте предложение, мы рассмотрим. Они еще такое предложение не делали", - заявил Витренко.

Он подчеркнул, что российское предложение "обнулить" решение Стокгольмского арбитража Украина категорически не воспринимает. Можно рассмотреть варианты решения арбитража, но нельзя от него отказаться.

"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть разные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть не можем", - подчеркнул Витренко.

Он также добавил: "То же самое касается, например, нового арбитража. То есть мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, либо как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть".

Любые пакетные решения "Нафтогаз" не исключает как таковые, но может на них согласиться лишь при условии, что они будут выгодными для Украины и будут отвечать всем европейским нормам.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее назвал условия для нового контракта по транзиту: отказ от судебных исков и возобновления закупок российского газа.

В "Газпроме" также заявили, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украины необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора". "Газпром" называет срок до 1 января 2020 года. Если эти положения не будут имплементированы в национальное законодательство, "Газпром" "готов к продолжению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий". Также среди требований "Газпрома" - "забыть" о выигранных арбитраже и штрафе, наложенном Антимонопольным комитетом Украины.

В "Нафтогазе" считают, что "Газпром" использует разные поводы, потому что не готов серьезно разговаривать о новый транзитный контракт. Размер уступок, которые требует российский газовый монополист, в НАК оценивают примерно в $22 млрд.