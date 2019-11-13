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13.11.19 17:17

"Укртатнафта" Коломойского предложит ввести новые ограничения на импорт бензина

Компания "Укртатнафта", управляющая Кременчугским НПЗ, изучает возможность подачи заявления для проведения антисубсидарного расследования в отношении российских нефтепродуктов.

"Укртатнафта" Коломойского предложит ввести новые ограничения на импорт бензина

Об этом на конференции Petroleum Ukraine 2019 сообщил заместитель председателя правления компании Руслан Ляпка, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Пока я не уверен, будем ли мы подавать по белорусам заявление на расследование (антисубсидарное с целью введения квот или пошлин). А вот что касается поставок из Российской Федерации – тут мы будем подаваться однозначно", – сказал Ляпка.

Одним из оснований для подачи такого заявления в компании видят получение российскими производителями обратного акциза.

"Есть все основания, чтобы Украина вводила заградительные пошлины с целью защиты своего рынка. Обратные акцизы, которые получают российские производители, – это прямое субсидирование", – считает Ляпка.

Также топ-менеджер "Укртатнафты" подверг критике правительственное постановление о введении пошлин на российское ДТ, поставляемое по трубопроводу, и на сжиженный газ.

"При формировании этого документа, как нам кажется, поторопились и ввели пошлины только в отношении ДТ, что поставляется по трубопроводу, и это вообще не коснулось ж/д поставок. При введении санкций в отношении СУГ тоже были допущены неточности, потому что те товарные коды, которые предусмотрены в постановлении, касаются только чистых пропана и бутана, а не смеси пропан-бутана", – заявил Ляпка.

В 2018 году "Укртатнафта" дважды подавала заявление о проведении специального расследования: сначала в отношении поставок ДТ и бензина из России и Беларуси, затем – на импорт бензина из Беларуси. В сентябре 2019 году глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко не исключил, что компания снова будет поднимать вопрос введения пошлин на белорусские бензины.

Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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