Фирма экс-директора "Буковеля" Коломойского получила 480 миллионов на ремонт дорог на Закарпатье

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года трассу отремонтируют на участках км 162+000 - км 167+700, км 179+100 - км 190+020, км 190+442 - км 200+792, км 201+102 - км 209+020 общей протяженностью 35 км.

Как и на выигранном "ПБС" аналогичном тендере по этой трассы в августе, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок на здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб составляет 12 лет, на основание дорожной одежды – 10 лет, на цементобетонные покрытия – 8 лет, на водопропускные трубы и регуляционные сооружения – 6 лет, на дорожное ограждение и разметку полимерной лентой – 5 лет, на разметку пластиком – 3 года, на дорожные знаки и направляющие столбики – 2 года, на разметку краской – полгода.

На заработную плату пойдет 18,31 млн грн или 4% общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 6,4 млн грн.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 488,91 млн грн.

ООО "Ростдорстрой", ООО "Николаевбудцентр" и ООО "Мего Лтд" не допустили к аукциону без объяснения причин. Однако "Мего Лтд" как-то узнала, что ее отклонили за отсутствия сведений объемов работ и отдельного столбца в справке о материально-технической базе с указанием того, о чем идет речь – техническое средство или оборудования. Фирма пожаловалась в АМКУ, заявив, что сведения объемов работ были в файлах к техническому заданию, а требование по техническому средству или оборудованию было прописана непонятно. Также "Мего Лтд" жаловалась на допуск ООО "ДСУ-77", но впоследствии отозвала жалобу.

Единственным допущенным конкурентом было упомянутое "ДСУ-77", связанное с фирмами из орбиты российского олигарха Олега Дерипаски, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски на территории курорта "Буковель" и в офисах дорожной компании "ПБС" в Ивано-Франковске по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на строительство дорог, путем заключения договоров по завышенным ценам, а также с использованием некачественных строительных материалов.

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Как сообщалось, ООО "ПБС" является монополистом на тендерах на ремонт дорог в Ивано-франковской области. С марта 2016 года "ПБС" получает все без исключения подряды Ивано-Франковской САД на текущий средний ремонт автодорог.

Франковскую фирму "ПБС" " Иванны Непик контролирует нардеп Александр Шевченко (избирался от "Блока Петра Порошенко", затем вышел из фракции). Ранее он руководил курортом "Буковель", который принадлежал Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Курорт был в залоге "Приватбанка", который национализировали в 2016 году.

Также Шевченко известен как товарищ экс-губернатора Винницкой области Анатолия Матвиенко, чей племянник Сергей Березенко ранее был влиятельным нардепом от БПП в окружении Петра Порошенко.

В этом году Шевченко шел в ВРУ как самовыдвиженец и член партии "УКРОП", но снялся в пользу Андрея Сторожука ("Слуга народа"), который проиграл Оксане Савчук ( "Свобода").

С 2014 года "ПБС" получил дорожных подрядов на 15,41 млрд грн, из которых 4,75 млрд грн – по трассе Н-09.