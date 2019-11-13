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13.11.19 16:45

Ко второму этапу медицинской реформы подготовились 70% специализированных больниц

По состоянию на 12 ноября в Украине автономизировались 70% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, что является необходимым условием для их участия в программе медицинских гарантий в 2020 году.

медицина

Как сообщает Национальная служба здоровья, больше всего таких заведений в Полтавской (97,2%), Винницкой (96,9%) и Харьковской (91,8%) областях, передает БизнесЦензор.

В Киеве автономизировались уже 93% специализированных медицинских учреждений.

В Нацслужбе здоровья напомнили, что в 2020 году в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий, которую будет реализовывать НСЗУ. В следующем году процесс трансформации коснется специализированной и высокоспециализированной медицины.

При этом государственной субвенции на финансирование учреждений специализированной медицинской помощи в 2020 году не предвидится. Поэтому, чтобы получать государственные средства, все эти заведения должны подписать договор с Национальной службой здоровья. Для этого они должны быть автономизированы.

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Кще одно условие для подписания договора с НСЗУ – компьютеризация заведения и его подключение к электронной системе здравоохранения.

В рамках подготовки к внедрению Программы медицинских гарантий, компьютеризировано 31,54% специализированных учреждений. Самые высокие показатели по компьютеризации – на Полтавщине (81,69%), Львовской (64,64%) и Винницкой (62,6%).

В электронной системе здравоохранения с 1 ноября уже зарегистрировались 263 специализированных и высокоспециализированных медицинских учреждений. Здесь лидерами являются Винницкая, Львовская и Одесская области.

"В Украине продолжается трансформация системы здравоохранения. Первичная медицинская помощь уже полтора года работает по новой модели финансирования, в 2020 году – очередь за специализированными учреждениями. В Украине 70% таких заведений уже автономизированы. Более 150 заведений уже зарегистрировались в электронной системе здравоохранения. Следовательно, они уже сделали первые и очень важные шаги к подписанию договора с НСЗУ", – отметил глава НСЗУ Олег Петренко.

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