Кременчугский НПЗ Коломойского увеличит переработку нефти на 10%

Об этом в ходе Petroleum Ukraine 2019 сообщил заместитель председателя правления "Укртатнафты" Руслан Ляпка, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По словам Ляпки, такого результата удалось добиться за счет диверсификации поставок нефти. В частности, компания импортировала каспийскую, американскую и африканскую нефть.

"Этот показатель почти в четыре раза меньше, чем показатель Мозырского НПЗ. Это больше свидетельствует не о нашей слабости, а следствие того, что происходило последние 10 лет в Беларуси и в Украине. Белорусам можно позавидовать в том, что у них есть четкая государственная экономическая политика. В Украине экономической политики даже сейчас пока нет", – сказал.Ляпка.

Между тем, топ-менеджер рассказал, что производство битума "Укртатнафты" в этом году выросло на 55% – до 210 тыс. тонн. Также компания перешла на производство мазута с вместительностью серы до 1%.

"Сейчас компания находится в активной фазе строительства установки изомеризации, запуск которой запланирован на май 2020 года", – добавил Ляпка.

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Как сообщалось, в октябре на совещании в НКРЭКУ при обсуждении уровня тарифов на прокачку нефти магистральными трубопроводами, "Укртатнафта" сообщила о планах нарастить переработку до 9 тыс. тонн в сутки (3,29 млн тонн в год). Планы выйти на переработку 3 млн тонн в год, озвучивались также в конце прошлого года, но пока реализованы не были.

Основным препятствием для увеличения объема переработки для "Укртатнафты" остаются сложности с реализацией бензинов. Для решения этой проблемы компания предлагает ввести пошлины на белорусские бензины, а также снизить ставку акциза на бензин и повысить на сжиженный газ для стимулирования потребления бензина.

Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.