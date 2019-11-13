Госавиаслужба опубликовала рейтинг пунктуальности авиакомпаний в октябре

Об этом сообщили avianews.com в Госавиаслужбе Украины, передает БизнесЦензор.

У зарубежных авиаперевозчиков при вылете из Украины этот показатель составил 80,4% при числе отправленных рейсов 3 204.

На срок от 15 до 30 минут украинские авиакомпании задержали 5,1% вылетов, на срок от 30 минут до 2 часов - 7,8% вылетов, на срок более 2 часов - 5% вылетов.

У зарубежных авиакомпаний эти показатели составили 7,3% (задержка 15-30 минут), 9,2% (задержка 30 минут - 2 часа), 3,1% (задержка более 2 часов).

Наиболее пунктуальной украинской авиакомпанией в октябре 2019 года стала "Роза Ветров", которая выполнила по расписанию 87,4% рейсов. Второе место заняла "Мотор Сич" с результатом 84,8%, а замыкает тройку лидеров МАУ, которая выполнила по расписанию 84,7% вылетов.

SkyUp, которая в сентябре 2019 года по показателю пунктуальности впервые обогнала МАУ, в этот раз заняла четвертое место с результатом 75,1%.

Наихудшие результаты соблюдения графика среди украинских авиакомпаний в октябре 2019 года показали YanAir и "Джоника", которые выполнили без задержек 35,7% и 33,3% рейсов соответственно.

Сразу четыре иностранные авиакомпании при вылете из аэропортов Украины в октябре 2019 года показали 100% пунктуальность. Это Swiss, SAS, Bulgaria Air и British Airways. Однако три из них выполнили всего от 2 до 3 рейсов.

Более 90% вылетов из Украины без задержки выполнили Qatar Airways (96,8%), Alitalia (96,3%), Ellinair (95,7%), KLM (93,5%).

Лоукост Ryanair показал результат 89,8% рейсов без опозданий. У Wizz Air Hungary этот показатель составил 79,1%, у Wizz Air UK - 61,5%.

Ernest Airlines улучшил свой показатель по сравнению с сентябрем, выполнив без опоздания 50,4% рейсов из Украины.

Аутсайдерами в октябре 2019 года среди иностранных авиакомпаний стали израильские Israir Airlines и Arkia Airlines, которые выполнили без опоздания 20% и 8,3% рейсов соответственно.

Для подсчета пунктуальности использовалась информация о вылетах авиакомпаний из следующих аэропортов Украины в октябре 2019 года: "Запорожье", "Днепропетровск", "Киев" имени Игоря Сикорского, "Борисполь", "Львов", "Одесса", "Харьков", "Херсон". Выполненным по расписанию считался рейс, если отклонение от графика не превышало 15 минут.