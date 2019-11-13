Доля проблемных кредитов впервые за последние годы опустилась ниже 49%, – НБУ

Об этом говорится в очередном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"В корпоративном сегменте состоялся ряд финансовых реструктуризаций, проведенных государственными банками. Это несколько сократило долю неработающих кредитов в этом сегменте", – сказано в обзоре.

Как отмечается в документе, в сегменте кредитования физических лиц доля неработающих кредитов сократилась за квартал на 2,9 п. п. – до 38,1%, благодаря высоким темпам выдачи новых кредитов.

В частности, чистые гривневые кредиты физическим лицам выросли за квартал на 7,9% и на 29,9%, по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

"После стремительного трехлетнего роста ощутим эффект базы: в октябре прошлого года темпы роста составили 38%, в июне 2019 года – 33,2% год к году", – указывает Нацбанк.

Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов за третий квартал вырос на 1,5% (на 1,9% г/г).

"Привлечение займов за рубежом несколькими компаниями замедлило рост кредитного портфеля по сравнению с предыдущим кварталом", – отмечается в обзоре.

В то же время чистые валютные кредиты уменьшились за квартал на 0,9% (в долларовом эквиваленте) и остались практически неизменными, по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Как сообщалось, по данным НБУ на 1 сентября объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы опустился ниже уровня 50% – до 49,3%.