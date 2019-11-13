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13.11.19 15:12

Коломойский и Боголюбов выплатили "Приватбанку" 10 миллионов фунтов судебных расходов

Экс-собственники "Приватбанка" (Киев) Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Апелляционного суда Лондона.

Коломойский и Боголюбов выплатили "Приватбанку" 10 миллионов фунтов судебных расходов

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка" агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По решению Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, который подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск "Приватбанка" относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк подтверждает, что ответчики пока оплатили более 10 млн фунтов расходов относительно слушания суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне ранее в этом году", - говорится в сообщении.

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