Власти Киева готовят проект бюджета на 2020 год с доходами на уровне прошлого года

Об этом на расширенном заседании Коллегии Киевской городской государственной администрации сообщил директор Департамента финансов Владимир Репик, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам чиновника, по общему фонду доходы проекта бюджета запланированы в сумме 52,83 млрд грн, по специальному – 5,16 млрд грн.

Расходы бюджета составят 57,99 млрд грн. В том числе на образование планируется направить 21,63 млрд грн (37% в структуре бюджета ), здравоохранение – 6,72 млрд грн ​​(12%), социальную защиту – 4,44 млрд грн (8%), ЖКХ – 6,77 млрд грн (12%), транспорт и дорожное хозяйство – 10,19 млрд грн (17 %), культуру – 1,63 млрд грн (3%), другие мероприятия по экономической деятельности – 1,06 млрд грн (2%), другие направления – 5,55 млрд грн (9%).

"То есть структура бюджета паритетна структуру 2019 и позволяет главным распорядителям бюджетных средств отбирать те весомые задачи, которые они должны реализовать", –подчеркнул Репик.

Глава департамента КГГА отметил, что в проекте бюджета финансирование отрасли образования увеличено на 16%, жилищно-коммунального хозяйства – на 6%, дорожно-транспортного хозяйства – на 15%.

"У нас изменились взаимоотношения с государственным бюджетом в части трансфертов, которых стало меньше. Это объясняется тем, что ряд функций государство будет выполнять напрямую. Это касается прежде всего вторичного медицинского звена и государственных программ социальной защиты – льготы и субсидии в сфере ЖКХ и помощь семьям с детьми. Вместе с тем, по трансфертам есть небольшой прирост в области образования и социально-экономического развития, в частности, дорожная субвенция", – уточнил Репик.

По словам чиновника, есть положительная динамика по доходу городского бюджета от налога на доходы физлиц.

"Вообще в структуре бюджета в связи с уменьшением трансфертов НДФЛ приобрел более весомую долю и на сегодня составляет 45%, то есть это ключевой налог, наполняет городской бюджет. Процент роста НДФЛ в прошлом году в Киеве несколько больше, чем в Украине, – это 16%", – добавил директор Департамента финансов.

По данным департамента, в общем фонде бюджета уменьшились поступления по акцизу, поскольку розничный акциз на нефтепродукты стал составляющим оптового акциза и поступает в государственный бюджет. В структуре же местного бюджета остался розничный акциз на табачные изделия и алкогольные напитки.

"Сегодня, согласно регламенту городского совета, мы подаем проект в Киевсовет. Согласно Бюджетному кодексу он до 25 декабря должен принять решение о бюджете на следующий год", – добавил Репик.

Как сообщалось, бюджет Киева на 2019 год предусматривает расходы и доходы в сумме 57,4 млрд грн.