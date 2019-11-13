Крупнейший производитель молока в США объявил о банкротстве из-за падения спроса

Dean Foods сообщила, что ведет переговоры с кооперативом Dairy Farmers of America Inc. о продаже практически всех своих активов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В рамках банкротства Dean получила $850 млн от нынешних кредиторов для продолжения работы и выплаты зарплат сотрудникам.

"Несмотря на все наши усилия сделать бизнес более гибким и эффективным с точки зрения затрат, на нас по-прежнему влияют сложные условия работы, характеризующиеся продолжающимся спадом потребления молока", – заявил гендиректор Dean Foods Эрик Берингауз.

Как отмечает The Wall Street Journal, Dean и другие производители молока уже много лет испытывают трудности, учитывая падение спроса на традиционное молоко и рост интереса к напиткам на основе растительных компонентов, таких как соя и овес.

Давление на продажи Dean Foods также оказало то, что крупные клиенты компании, включая Walmart Inc., стали открывать собственные молочные комбинаты, сокращая свою зависимость от Dean.

Основанная в 1925 году, Dean Foods имеет около 60 перерабатывающих заводов в США, на которых работают свыше 16 тыс. человек. Компания поставляет свою продукцию в магазины розничной и оптовой торговли, учебные заведения и государственные учреждения.

С начала года капитализация компании упала на 79% и составляет около $73,5 млн.