Суд назначил дату заседания по делу об отмене национализации "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Как стало известно из реестра судебных дел, Шестой апелляционный админсуд 19 декабря 2019 года рассмотрит апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" на решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка".

В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи исходя из реестра судебных решений, имеют опыт рассмотрения дел, связанных с "Приватбанком", и не в пользу государства.

18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева, накануне победы Владимира Зеленского на выборах, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию "Приватбанка" по иску Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Государство подало апелляцию. Даты рассмотрения дела в Шестом апелляционном административном суде пока нет.

18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности.

Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора EY.

15 октября"Приватбанк" выиграл суд в Лондоне, который разрешил рассматривать дело о возврате долгов бывших собственников банка в $3 млрд в Высоком суде Лондона. Также был сохранен всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова.