Власти Киева решили провести инвентаризацию "хрущевок"

За принятие соответствующего решения на заседании во вторник проголосовали 83 депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3000 домов так называемого "устаревшего жилого фонда".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно истек", – отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Принятым решением предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должен провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Как сообщалось, по данным Минрегиона, сегодня в Украине около 1 млрд кв. м жилого фонда, почти 70-80% из которого – устаревшее жилье. По оценкам экспертов, около 75 млн кв. м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания.