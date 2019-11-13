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13.11.19 13:36

Госгеокадастр начал публиковать план проверок земельных участков

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра начинает обнародовать информацию о запланированных мероприятиях государственного контроля за использованием и охраной земель и их результаты.

госгеокадастр

Соответствующая информация опубликована на сайте Госгеокадастра, передает БизнесЦензор.

В частности, в открытом доступе предоставляется информация о выданном Главным управлением Госгеокадастра приказе об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной земель, регистрационный номер и дата его регистрации, кадастровый номер земель земельного участка, в отношении которого планируется осуществить мероприятие, статус мероприятия, дату составления и регистрационный номер акта проверки, категорию земель.

Обновление информации происходит автоматически, поскольку функционал синхронизируется с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

"Введение такого функционала дает возможность обеспечить осуществление общественного контроля и дает возможность органам местного самоуправления и исполнительной власти использовать такую ​​информацию в процессе регулирования земельных отношений", – отмечается в сообщении.

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