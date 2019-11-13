НАБУ сообщило о подозрении бывшему владельцу VAB Банка

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых)", – сообщает НАБУ.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом НБУ вырос до 10 человек.

Восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО "ВиЭйБи Банк" и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками "ВиЭйБи Банка", о подозрении сообщено 11-12 ноября.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку, а его заместитель Екатерина Рожкова высказала готовность взять на поруки задержанных по делу бывших сотрудников НБУ.

В поддержку Писарука также выступил глава набсовета "Райффайзен Банка Аваль".

В ночь на 13 ноября Высший антикоррупционный избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

13 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому по делу о стабкредите VAB Банку в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней.

По состоянию на 2015 год собственником "ВиЭйБи Банк" был Олег Бахматюк с 86,778% в статутном капитале. С 2012 года по 2014 год главой правления банка был Денис Мальцев.

В VAB Банк в 2014 году была введена временная администрация.