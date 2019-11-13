"Укрпошта" начала закупки электроэнергии по рамочным соглашениям

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Укрпошта" начала прием заявок на участие в рамочном соглашении на поставку электроэнергии. Компания первой среди госпредприятий проводит подобную процедуру", - сообщает "Укрпошта".

Прием заявок на участие в рамочном соглашении на закупку электроэнергии стартовал 7 ноября и продлится до 9 декабря.

"Укрпошта" планирует закупить по рамочным соглашением 50 млн. КВт/часов для нужд всех своих объектов во всех областях страны. Услуги распределения внутри областей всем операторам оплачиваются по отдельным договорам.

Общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляет 120 млн грн с НДС. Конкретные цены закупки будут определяться на соответствующих аукционах при отборе поставщика среди участников рамочного соглашения.

Первый аукцион на закупку электроэнергии планируется провести в начале февраля 2020 года.

Ранее "Укрпошта" первой среди госпредприятий заключила рамочные соглашения на поставку топлива и газа.