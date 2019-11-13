БизнесЦензор

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13.11.19 09:53

"Газпром" отменил размещение евробондов из-за риска атаки "Нафтогаза", – СМИ

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил информированный источник.

"Газпром" отменил размещение евробондов из-за риска атаки "Нафтогаза", – СМИ

Об этом со ссылкой на российское информагентство Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По его словам, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

В конце ноября "Газпром" должен выпустить отчет за три квартала по МСФО. Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года, сориентировал собеседник.

В минувшую пятницу "Газпром" опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.

Последнее размещение в этом году "Газпром" провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых). Сразу после того "Нафтогаз " направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент старой базовой программы евробондов) и GazAsia Capital S.A. (SPV облигаций в японских иенах) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге. Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты активов на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

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