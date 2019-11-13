МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на нефть на 7%

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Так, согласно базовому сценарию, глобальный спрос на нефть будет расти примерно на 1 млн б/с ежегодно до 2025 года.

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б/с, а к 2040 году - до 106,4 млн б/с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б/с.

В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б/с в среднем ежегодно до 2040 года. Большая часть этого снижения обусловлена снижением спроса на легковые автомобили.

В Китае рост спроса на нефть останется устойчивым до начала 2020-х годов, но в 2030-х годах остановится на уровне 15,6 млн б/с. "Использование нефти в нефтехимии неуклонно будет расти в период между 2018 и 2040 годами, как и спрос на авиацию, обусловленный ростом внутреннего туризма. Однако из-за повсеместной электрификации (по прогнозу, в 2040 году 150 млн автомобилей в Китае будут электрическими) и все более эффективного автопарка, потребление нефти для автомобилей достигает пика в 2030 году, а затем медленно снижается", - пишет МЭА.

В Индии спрос на нефть почти удвоится в период между 2018 и 2040 годами (с 4,7 млн б/с до 9 млн б/с), что является крупнейшим абсолютным ростом в любой стране.

На Ближнем Востоке крупнейшим источником роста спроса будет нефтехимический сектор, который, по мнению многих стран, может помочь им получить большую выгоду от своих запасов нефти. В результате спрос на нефть вырастет с уровня 2018 года в 7,5 млн б/с сначала до 8,8 млн б/с к 2030 году, а потом до 10,2 млн б/с к 2040 году.

Предполагается, что в США спрос на нефть будет постепенно снижаться к 2040 году и упадёт к этому времени на 18%: к 2025 году спрос составит 18,4 млн б/с по сравнению с 18,5 млн б/с в 2018 году, к 2030г - 17,4 млн б/с, к 2035г - 16,3 млн б/с, а уже к 2040г - 15,1 млн б/с.

В России спрос на нефть останется практически неизменным в течение следующих двадцати лет: к 2030 году немного повысится до 3,4 млн б/с, но к 2040г снова вернётся к уровню 2018 года в 3,2 млн б/с.

Рассматривая более долгосрочную перспективу МЭА подсчитало, что уже к 2050 году потребление нефти сократится до 50 млн б/с, то есть практически вдвое с нынешнего уровня. На нефть будет приходиться 20% спроса на энергию, в основном для нефтехимического сектора, судоходства и авиации, для которых гораздо труднее найти альтернативу этому традиционному источнику.