БизнесЦензор

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13.11.19 09:01

МЭА ожидает увеличение мирового спроса на нефть на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2019.

нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Так, согласно базовому сценарию, глобальный спрос на нефть будет расти примерно на 1 млн б/с ежегодно до 2025 года.

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б/с, а к 2040 году - до 106,4 млн б/с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б/с.

В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б/с в среднем ежегодно до 2040 года. Большая часть этого снижения обусловлена снижением спроса на легковые автомобили.

В Китае рост спроса на нефть останется устойчивым до начала 2020-х годов, но в 2030-х годах остановится на уровне 15,6 млн б/с. "Использование нефти в нефтехимии неуклонно будет расти в период между 2018 и 2040 годами, как и спрос на авиацию, обусловленный ростом внутреннего туризма. Однако из-за повсеместной электрификации (по прогнозу, в 2040 году 150 млн автомобилей в Китае будут электрическими) и все более эффективного автопарка, потребление нефти для автомобилей достигает пика в 2030 году, а затем медленно снижается", - пишет МЭА.

В Индии спрос на нефть почти удвоится в период между 2018 и 2040 годами (с 4,7 млн б/с до 9 млн б/с), что является крупнейшим абсолютным ростом в любой стране.

На Ближнем Востоке крупнейшим источником роста спроса будет нефтехимический сектор, который, по мнению многих стран, может помочь им получить большую выгоду от своих запасов нефти. В результате спрос на нефть вырастет с уровня 2018 года в 7,5 млн б/с сначала до 8,8 млн б/с к 2030 году, а потом до 10,2 млн б/с к 2040 году.

Предполагается, что в США спрос на нефть будет постепенно снижаться к 2040 году и упадёт к этому времени на 18%: к 2025 году спрос составит 18,4 млн б/с по сравнению с 18,5 млн б/с в 2018 году, к 2030г - 17,4 млн б/с, к 2035г - 16,3 млн б/с, а уже к 2040г - 15,1 млн б/с.

В России спрос на нефть останется практически неизменным в течение следующих двадцати лет: к 2030 году немного повысится до 3,4 млн б/с, но к 2040г снова вернётся к уровню 2018 года в 3,2 млн б/с.

Рассматривая более долгосрочную перспективу МЭА подсчитало, что уже к 2050 году потребление нефти сократится до 50 млн б/с, то есть практически вдвое с нынешнего уровня. На нефть будет приходиться 20% спроса на энергию, в основном для нефтехимического сектора, судоходства и авиации, для которых гораздо труднее найти альтернативу этому традиционному источнику.

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