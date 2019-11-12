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12.11.19 20:21

НАБУ задержало на взятке главу департамента Офиса Зеленского

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Владимира Зеленского.

НАБУ задержало на взятке главу департамента Офиса Зеленского

Информацию об этом подтвердила пресс-служба ОП, передает БизнесЦензор.

"Сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента. Этот человек работал в различных отделах Администрации президента с 2005 года", – сообщили в пресс-службе ОП, предложив уточнять подробности дела в НАБУ.

По данным источника Цензор.НЕТ, сотрудниками НАБУ на взятке в $150 тыс. задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.

Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.

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