Фонде госимущества содействовал созданию схемы с "прокладками" Яценко, – АМКУ

Соответствующее решение АМКУ принял 12 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В ходе расследования дела АМКУ проанализировал действия Фонда при реализации некоторых норм статьи 172 Налогового кодекса, касающихся введения Единой базы данных отчетов об оценке и собственно появления электронных площадок - посредников.

В частности, Комитет расследовал проведение Фондом процедуры закупки услуг по проектированию, разработке, внедрению и сопровождению информационно-телекоммуникационной системы "Единая база данных отчетов об оценке", в тендерной документации к которой заложена обязанность субъектов оценочной деятельности и нотариусов заключать гражданско-правовые сделки с авторизованными электронными площадками (АЭМ) с целью получения доступа к Единой базе.

"При этом положения Налогового кодекса не содержали указаний о платности услуг площадок, которые фактически заключались в передаче информации в Единую базу (для оценщиков) и проверке наличия ее там (для нотариусов)", – отмечает АМКУ.

Кроме того, Комитет расследовал принятие приказов ФГИ, которыми утверждены Порядок ведения Единой базы и Порядок авторизации электронных площадок в редакции, которая не соответствовала действующим в то время положениям постановления Кабмина.

АМКУ также установил, что операторы площадок заключили идентичные лицензионные договоры с победителем проведенной Фондом процедуры закупки на использование компьютерной программы "Электронная площадка" еще до заключения договора на разработку и внедрение Единой базы данных.

Комитет также отдельно рассматривал дело против операторов АЭМ, признав наличие антиконкурентных согласованных действий при установлении и применении в течение августа - октября 2018 года одинаковых цен на услуги доступа к информации из Единой базы отчетов об оценке.

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Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества", предусматривающий ликвидацию связанной с нардепом Антоном Яценко схемы при продаже недвижимости

Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.