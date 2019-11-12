Рада одобрила новые правила объединения территориальных общин

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего правительственного законопроекта №2189 в первом чтении поддержали 283 народных депутатов.

Как пояснил, представляя документ, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, законопроектом предусмотрено, что перспективные планы, как и теперь, будут разрабатывать областные государственные администрации и утверждать правительство. Но процедура создания перспективных планов больше не будет предусматривать этапа одобрения этих документов областными советами.

Также законом предложено установить, что объединение общин должно происходить исключительно по перспективному плану формирования общин области с целью исключить хаотическое объединение.

"Этот законопроект не противоречит добровольности объединения общин, как некоторые думают. Наоборот, он дает возможность быстро и качественно создать незаполитизированные, вовлеченные перспективные планы. Мы дадим общинам, которые хотят добровольно объединиться, прагматичные, четко просчитаны ориентиры", – сказал заместитель министра.

"Создаются предпосылки для разработки с большей ответственностью перспективных планов с учетом финансовых возможностей, развития инфраструктуры, доступности услуг, способности общин эти услуги оказывать. Кроме того, будут учитываться географические, исторические, этнические, культурные и другие особенности территорий. В результате общины будут иметь эффективную модель объединения и принимать взвешенные решения, решая, как развиваться дальше", – добавил Негода.

По данным Минрегиона, за 2015-2019 годы перспективными планами удалось покрыть 87,6% территории Украины. При этом в Одесской области перспективный план охватывает только 40% территории, в Киевской – 54%, Винницкой – 76%, Черкасской – 75% территории. Закарпатская область одобрила перспективный план месяц назад, но еще не подала его на рассмотрение Кабмина.

Как сообщалось, ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак предложила обновить Методику формирования способных общин, а именно критерии ресурсной способности объединенных территориальных общин.

https://biz.censor.net.ua/n3155569

В частности, предложено установить, что в способной общине должно проживать не менее 5 тыс. человек, включая не менее 250 детей школьного возраста и 100 детей дошкольного возраста.