Совет ЕС утвердил 13 новых оборонных проектов

Об этом говорится в коммюнике совета по итогу заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совет утвердил обновленный перечень проектов, дополненный 13 новыми проектами, которые должны быть предприняты в рамках постоянного структурированного сотрудничества. Принятое сегодня решение доводит до 47 общее число проектов", - сказано в сообщении.

В документе сообщается, что пять из числа новых проектов направлены на подготовку личного состава, включая разные сферы деятельности от кибербезопасности до защиты от оружия массового поражения.

Другие проекты имеют целью усиление взаимодействия военных ЕС, а также развитие европейских оборонных возможностей в море, в воздухе и космическом пространстве.