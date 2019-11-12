БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.11.19 19:11

Минфин разместил облигации внутреннего займа в долларах под 4% годовых

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 12 ноября, привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,9 млрд грн, в том числе благодаря размещению номинированных в долларах США двухлетних облигаций на $304,8 млн.

доллар

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

От размещения гривневых ОВГЗ Минфин привлек 264 млн грн благодаря продаже шестимесячных бумаг, 524 млн грн – годовых облигаций и 2,64 млрд грн – от продажи трехлетних ОВГЗ.

Как отмечает пресс-служба Минфина, номинированные в долларах США облигации размещались впервые за 2 месяца. При этом средневзвешенную ставку по 2-летним валютным ОВГЗ удалось снизить до 4,02%, а за трехлетним гривневым – до 13,07%.

В целом средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили:

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100