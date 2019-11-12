Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Коломойскому

Об этом говорится в сообщении "Центрэнерго" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, у кипрской Dragon Capital Limited будут выкуплены акции на 14,5 млн грн, у СП ООО "Драгон капитал" – на 2,98 млн грн, у ООО "Драгон Капитал Инвестментс" – на 2,81 млн грн.

Кроме того, набсовет "Центрэнерго" одобрил выкуп акций у ООО "Украинский банковский консалтинг" на 3,64 млн грн, ООО "Твин-Трейд" – на 1,7 млн грн, ООО "Фирма "Мотор-Дилер" – на 598,66 тыс. грн, Константина Джуры – на 971,89 тыс. грн, Игоря Заболотного – на 650,91 тыс. грн.

Согласно протоколу заседания набсовета "Центрэнерго", суммарно речь идет о выкупе 65,1 тыс. акций ПАО, что составляет 0,018% уставного капитала компании.

Аналитик энергосектора инвесткомпании "Драгон Капитал" Денис напомнил, что рост стоимости акций генкомпании в 2018 году был вызван ожиданиями приватизации и прибыльной деятельностью.

"Но резкое ухудшение финансовых показателей компании в 2019 году и постоянное перенесение приватизации вызвали изменение ожиданий", – отметил он.

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В конце сентября глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала сообщил, что основные опасения инвесторов, связанные с победой Владимира Зеленского и его команды на президентских и парламентских выборах, развеялись, кроме возможного влияния бизнесмена Игоря Коломойского.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.