БизнесЦензор

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12.11.19 18:44

Новый глава Нацгосслужбы пообещал упростить отбор руководителей госорганов

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) планирует упростить бюрократические процедуры по проведению конкурсов на руководящие государственные должности.

Новый глава Нацгосслужбы пообещал упростить отбор руководителей госорганов

Об этом сообщил глава Нацагентства Александр Стародубцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Здесь есть две главные задачи. Первое–это сложнейшая бюрократическая процедура, которую мы уже упрощаем. Я сам "имел счастье" ее проходить, и смог это сделать только потому, что уже имел опыт на госслужбе. Для профессиональных людей из бизнеса это непростое испытание. А второе – это привлечение кандидатов на конкурсы. По некоторым позициям нам критически не хватает качественных людей. Их надо искать, их надо убеждать, их надо готовить к госслужбе", – сказал Стародубцев.

Глава Нацагентства также подчеркнул необходимость провести полную перезагрузку государственной службы в Украине.

"Речь идет не только о структурных изменениях. Мы говорим о глубинной трансформации, о ценностях и принципах работы государственного служащего. Но это не какая-то фантастика – я уже имею успешный опыт такой трансформации в Департаменте по регулированию общественных закупок и ГП "Прозорро". Это яркий пример того, как должна работать государственная структура сегодня", – добавил Стародубцев.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин назначил новым главой Нацагентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева. В 2015-2017 годах он возглавлял департамент регулирования публичных закупок Минэкономразвития, был одним из создателей системы Prozorro.

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